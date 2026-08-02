На Урале молния ударила в машины из очереди на АЗС. Все произошло в Серове Свердловской области. Под разряд попали сразу несколько машин.
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На Урале молния ударила в машины из очереди на АЗС. Все произошло в Серове Свердловской области. Под разряд попали сразу несколько машин.
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