Почти 70 придорожных сервисов Подмосковья привели в порядок за год

Около шести тысяч объектов дорожного и придорожного сервисов работают в Подмосковье. В их число входят 850 автомоек, 1 660 автосервисов, 995 шиномонтажей и 3,5 тысячи центров, оказывающих полный комплекс услуг.
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