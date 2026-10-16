Уходящая с поста пресс-секретаря Белого дома Кэти Закария вечером отужинает с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, написала в соцсети корреспондент издания The Hill Джулия Манчестер со ссылкой на источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АА Вице-премьер Хусн...
- LP Актриса Ангарская...
- Медведев опублико...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым