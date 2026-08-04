Похищение сына, тотальный контроль и тайный брак: через что прошла певица Согдиана

Певица Согдиана получила известность после «Фабрики звёзд» и хита «Сердце-магнит». Но пока слушатели восхищались её утончённым образом, за кулисами происходили совсем другие события: похищение старшего сына, тотальный контроль со стороны второго мужа и долгий поиск семейного согласия.