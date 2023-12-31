После удара кассетными боеприпасами по центру Белгорода, где погибли десятки мирных, включая детей, эти двое нацистских урода отметились

Юрий Пережогин

Из-за рецидива подобных трагедий, возникают вопросы! Почему до сих пор наши хвалённые системы, не имеющие аналогов в мире, допускают приближения вражеских ракет к мирному городу??? Может С-300, С-400 и С-500 --- вчерашний день, устарели? А где супер-пупер, допустим С-1000 или С-3000, которая работает автоматически в онлайн режиме с жёсткой завязкой со спутником??? Спутники запускаются не для красоты, а для работы. Он обязан следить за всей вражеской территорией. При запуске вражеской ракеты (вспышке огня), моментально с С-1000 вылетают сразу две ракеты навстречу. Одна на уничтожения вражьей ракеты, другая уничтожение места запуска. Враг даже откатить свой арт-расчёт не успеет, так как радиус поражения будет достаточным, для уничтожения самого расчёта, так и самих ракетчиков. Такая система намного эффективней, к тому же, желающих быть ракетчиком-самоубийцей, мало кто пожелает. При нынешними технологиями, с хорошо отработанными алгоритмами, такие системы вполне реальны! Потому я и удивляюсь, почему у нас до сих пор все варежку жуют? А люди, особенно дети - гибнут! У нас что(?), жизнь человека уже, вообще, нисколько не цениться?