Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Юрий Пережогин
    Из-за рецидива подобных трагедий, возникают вопросы! Почему до сих пор наши хвалённые системы, не имеющие аналогов в ...После удара кассе...
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После удара кассетными боеприпасами по центру Белгорода, где погибли десятки мирных, включая детей, эти двое нацистских урода отметились

После удара кассетными боеприпасами по центру Белгорода, где погибли десятки мирных, включая детей, эти двое нацистских урода отметились

Юрий Кот Зеленский обозвал россиян «человеческими отбросами": "Мы продолжим укреплять нашу противовоздушную оборону и работать над тем, чтобы вернуть войну обратно к этим ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ОТБРОСАМ, откуда она пришла — домой, в Россию".

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Комментарии
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Рахимулла Алеев
Почему мы не смогли предвидеть этого ? Почему опять в миллионый  раз на авось ? Вы меня простите , но ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО понять наше руководство СВО !!!
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10 час.
Леонид Руси
Эти оба нелюди... жиды, однако... как и Гитлер, Гимлер, Бандера, Шухевич...
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7 час.
Юрий Пережогин
Из-за рецидива подобных трагедий, возникают вопросы! Почему до сих пор наши хвалённые системы, не имеющие аналогов в мире, допускают приближения вражеских ракет к мирному городу??? Может С-300, С-400 и С-500 --- вчерашний день, устарели? А где супер-пупер, допустим С-1000 или С-3000,  которая работает автоматически в онлайн режиме с жёсткой завязкой со спутником??? Спутники запускаются не для красоты, а для работы. Он обязан следить за всей вражеской территорией.  При запуске вражеской ракеты (вспышке огня), моментально с С-1000 вылетают сразу две ракеты навстречу. Одна на уничтожения вражьей ракеты, другая уничтожение места запуска. Враг даже откатить свой арт-расчёт не успеет, так как радиус поражения будет достаточным, для уничтожения самого расчёта, так и самих ракетчиков. Такая система намного эффективней, к тому же, желающих быть ракетчиком-самоубийцей, мало кто пожелает. При нынешними технологиями, с хорошо отработанными алгоритмами, такие системы вполне реальны! Потому я и удивляюсь, почему у нас до сих пор все варежку жуют?  А люди, особенно дети - гибнут! У нас что(?), жизнь человека уже, вообще, нисколько не цениться?
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6 час.

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