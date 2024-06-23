"ОНИ МОГУТ БЫТЬ ЗАВЕРБОВАНЫ": ТОЛПА ПРЕДАТЕЛЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ, ЧТОБЫ УСТРОИТЬ ПЕРЕВОРОТ?

Уезжали они с капиталами и на страну плевали оглядываясь... а с чем они сегодня возвращаются... и зачем?

Валентин Щербаков

Предателей и подлецов, по возвращению в РОССИЮ, надо мобилизовать и отправить на СВО, а если будут возмущаться, то на всенародные стройки Сибири и Дальнего Востока, хватит с ними цацкаться....