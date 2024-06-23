Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • ninikooo Митусова
    Они  никого не боятся, они уже чувствуют себя хозяевами в России- все куплено и все схвачено.Если нельзя, но о...
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"ОНИ МОГУТ БЫТЬ ЗАВЕРБОВАНЫ": ТОЛПА ПРЕДАТЕЛЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ, ЧТОБЫ УСТРОИТЬ ПЕРЕВОРОТ?

"ОНИ МОГУТ БЫТЬ ЗАВЕРБОВАНЫ": ТОЛПА ПРЕДАТЕЛЕЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ, ЧТОБЫ УСТРОИТЬ ПЕРЕВОРОТ?

Удивительная у нас страна. Нас называют "кровавым тоталитарным Мордором", но у нас, глядишь, то там Меладзе в предвкушении миллионных гонораров в столичном ресторане обедает, то сям некий рэпер, расшаркивавшийся перед Украиной, полные залы собирает.

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Комментарии
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W
Walery
Уезжали они с капиталами и на страну плевали оглядываясь... а с чем они сегодня возвращаются... и зачем?
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9 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Забронировайте номера релокантов на Сибире...!
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8 час.
Валентин Щербаков
Предателей и подлецов, по возвращению в РОССИЮ, надо мобилизовать и отправить на СВО, а если будут возмущаться, то на всенародные стройки Сибири и Дальнего Востока, хватит с ними цацкаться....
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7 час.

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