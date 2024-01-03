Народный Банк Китая выделил $50 млрд для решения проблем сектора недвижимости. Средства получили «свои» банки

Народный банк Китая увеличил объем фонда программы дополнительного кредитования (PSL). Средства в размере $50 млрд получили «свои» политико-ориентированные банки, на которые государство имеет прямое влияние.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии