В ХМАО - Югре полицейские и общественники провели спортивный праздник для детей

В Белоярском районе полицейские совместно с Общественным советом при ОМВД России по Белоярскому району и Движением Первых организовали спортивный праздник в рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка».
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