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Российские ученые разрабатывают лекарства будущего из куркумы, лецитина и хитозана: Новости ➕1, 27.02.2022

Российские ученые разрабатывают лекарства будущего из куркумы, лецитина и хитозана: Новости ➕1, 27.02.2022

Ученые из Лаборатории нейтронной физики имени Франка Объединенного института ядерных исследований рассказали о разработке лекарств будущего из натуральных компонентов.

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