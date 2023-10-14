Мангистау вошел в тройку самых посещаемых регионов Казахстана

Бюро национальной статистики провело выборочное обследование среди туристов в январе и июле 2023 года, где приняло участие 22,4 тысячи иностранцев По посещаемым местам больше всего визитов было в Астану, Алматы и Мангистаускую область.
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