В СК уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой

В результате ДТП с автобусом в Самарской области пострадали десять человек. Об этом сообщили в СК."По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека и еще десять граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести", – уточнили в ведомстве.
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