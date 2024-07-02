Экс-игрок "Рубина" Попов обвинил Грузию в безграмотной игре с Испанией

Бывший футболист казанского "Рубина" Алексей Попов в интервью Legalbet заявил, что сборная Грузии разгромно уступила сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года из-за слабой тактической подготовки.
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