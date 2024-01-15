В ВСУ сообщили о смерти одного из самых опытных украинских летчиков

Соцсети Воздушное командование "Запад" Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило в соцсетях о смерти генерала в отставке, летчика-снайпера Станислава Павловича, который считался самым опытным пилотом украинской армии.
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