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  • YYYYYYY XXXXXXX
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"Я должна была пойти и всё": Медсестра закрыла собой раненого бойца при атаке ВСУ. Что изувечена - поняла не сразу

"Я должна была пойти и всё": Медсестра закрыла собой раненого бойца при атаке ВСУ. Что изувечена - поняла не сразу

Медсестра Людмила Болилая закрыла собой раненого бойца при атаке ВСУ. Осколки попали в неё, но боец остался жив.

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