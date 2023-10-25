Axios: ученые нашли еще одну теорию эволюции мира

Команда ученых и философов предложила новый закон эволюции, который, подобно теории Дарвина для живых существ, поможет понять систему развития Вселенной, а также даст возможность строить предположения о ее изменениях с течением времени.
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