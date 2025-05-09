«Два Днепра, а посередине Припять»

Советские танки Т-34-85 с десантом на броне во время наступления на запад. Апрель – май 1945 г. 2-й Белорусский фронт Маршал Рокоссовский главный удар спланировал на 45-километровом участке Альтдамм – Шведт силами 65-й, 70-й и 49-й армий генералов Батова, Попова и Гришина в общем направлении на Нёйстрелиц (Нойштрелиц).