Маркетплейсы сообщили о возможных проблемах с ввозом в РФ товаров из-за рубежа

Крупные маркетплейсы выразили обеспокоенность изменениями в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия), которые, по их мнению, могут значительно усложнить оформление зарубежных покупок и повысить их стоимость.