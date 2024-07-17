Маркетплейсы сообщили о возможных проблемах с ввозом в РФ товаров из-за рубежа

Крупные маркетплейсы выразили обеспокоенность изменениями в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия), которые, по их мнению, могут значительно усложнить оформление зарубежных покупок и повысить их стоимость.
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