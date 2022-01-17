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В мире вырос спрос на русских миротворцев

В мире вырос спрос на русских миротворцев

Тысячи малийцев вышли на митинг в поддержку сотрудничества с Россией и против французского присутствия На фоне завершения миссии ОДКБ в Казахстане на другой части света в африканском Мали прошли массовые акции в поддержку сотрудничества с Россией.

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