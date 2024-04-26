Хуситы намерены расширить свои операции в Индийском океане

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" расширят свои атаки на израильские и западные корабли в Индийском океане по мере развития своего воздушного и ракетного потенциала, заявил "Известиям" член йеменского движения группировки Мухаммад Аль-Бухейти.