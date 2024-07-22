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В Госдуме предложили изменить порядок взыскания долгов за ЖКХ

В Госдуме предложили изменить порядок взыскания долгов за ЖКХ

Взыскивать задолженность за коммуналку предлагается во внесудебном порядке при помощи исполнительной надписи нотариусов В России предложили установить возможность взыскания задолженностей потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг с помощью исполнительной надписи нотариуса.

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