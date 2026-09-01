Марьинский вестник
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Марьинский вестник

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На станции метро «Марьино» поймали подростка-зацепера

На станции «Марьино» поймали 14-летнего зацепера после попытки прокатиться на подножке поезда. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

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