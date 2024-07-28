Патрушев: для России не играет роли, кого американцы выберут президентом

Он отметил, что выбор главы США - дело американцев, а Россия является просто наблюдателем Москве все равно, кто победит на президентских выборах в США, Дональд Трамп или Камала Харрис, в лучшую сторону для РФ пока ничего не меняется.
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