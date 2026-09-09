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StarHit: свадьба сына экс-главы КБР Канокова обошлась более чем в 100 млн рублей

StarHit: свадьба сына экс-главы КБР Канокова обошлась более чем в 100 млн рублей

Свадьба сына бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова стала самой дорогой и роскошной в стране за этот год, считают СМИ: по их данным, торжество в Нальчике обошлось более чем в 100 млн рублей.

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