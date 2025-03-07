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  • Вениамин
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Земляки простятся с погибшим участником специальной военной операции

Вадима Баранчука похоронят в Карелии в день его рожденияфото: vk.com/cdpor?w=wall-42421837_4970 Жителя Карелии, погибшего во время проведения специальной военной операции, похоронят в день его рождения – 7 марта в Суоярвском округе.

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