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Стеф Карри исполнил ключевой 3-очковый и показал жест «Спокойной ночи»

Стеф Карри исполнил ключевой 3-очковый и показал жест «Спокойной ночи»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри показал фирменный жест «Спокойной ночи» во время матча с «Хьюстоном» (127:120).

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