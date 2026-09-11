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Конгрессвумен Луна регулярно обедает с послом России в США

Конгрессвумен Луна регулярно обедает с послом России в США

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна (республиканка от Флориды) заявила, что регулярно встречается с российским послом в США Александром Дарчиевым и считает его своим хорошим другом.

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