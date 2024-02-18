С целью популяризации здорового питания как одного из основных составляющих здорового образа жизни в учреждении образования состоялась выставка творческих работ по теме ´Правильное питание дарит здоровье´ .
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