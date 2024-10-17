ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Стоило в Курской области пройти суточному доброму дождю, а профессиональным мародёрам сельских супермаркетов получить несколько болезненных тычков и откатиться кое-где до 10-15 километров .
Истерички НАТО: русские призвали из запаса генерала Грязь
Комментарии
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Юрий Золотарев
"С уважением"? Это чушь! Нейтрально относятся, если вы не бандеры и не орёте "херроямславу". А вот если орёте?? Тогда лучшее "уважение" для вас, подлюги, это ПУЛЯ в лоб!! За всю вашу тупость, злобство, "прославление" ваших ПАЛАЧЕЙ и детоубийц!
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22 час.
Alex Nемо
Ну и скоро, просто очень скоро, ещё и генерал Мороз подоспеет....
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19 час.
Игорь Кузнецов
Доходчиво написано, при этом главное "более талантливо организовать свою борьбу с непогодой, грязью, морозами, врагом". Западные инструктора не могли в полной мере учитывать "специфику" наших земель. И о применении колёсной техники стран НАТО могли бы уже научится с февраля 2022 года, хотя в первый год СВО у ВСУ было много ещё советской.
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3 час.
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