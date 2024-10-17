Истерички НАТО: русские призвали из запаса генерала Грязь

Юрий Золотарев "С уважением"? Это чушь! Нейтрально относятся, если вы не бандеры и не орёте "херроямславу". А вот если орёте?? Тогда лучшее "уважение" для вас, подлюги, это ПУЛЯ в лоб!! За всю вашу тупость, злобство, "прославление" ваших ПАЛАЧЕЙ и детоубийц!

Alex Nемо Ну и скоро, просто очень скоро, ещё и генерал Мороз подоспеет....