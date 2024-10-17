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Истерички НАТО: русские призвали из запаса генерала Грязь

Истерички НАТО: русские призвали из запаса генерала Грязь

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Стоило в Курской области пройти суточному доброму дождю, а профессиональным мародёрам сельских супермаркетов получить несколько болезненных тычков и откатиться кое-где до 10-15 километров .

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Комментарии
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Юрий Золотарев
&quot;С уважением&quot;? Это чушь! Нейтрально относятся, если вы не бандеры и не орёте &quot;херроямславу&quot;. А вот если орёте?? Тогда лучшее &quot;уважение&quot; для вас, подлюги, это ПУЛЯ в лоб!! За всю вашу тупость, злобство, &quot;прославление&quot; ваших ПАЛАЧЕЙ и детоубийц!
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22 час.
Alex Nемо
Ну и скоро, просто очень скоро, ещё и генерал Мороз подоспеет....
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19 час.
Игорь Кузнецов
Доходчиво написано, при этом главное &quot;более талантливо организовать свою борьбу с непогодой, грязью, морозами, врагом&quot;. Западные инструктора не могли в полной мере учитывать &quot;специфику&quot; наших земель. И о применении колёсной техники стран НАТО могли бы уже научится с февраля 2022 года, хотя в первый год СВО у ВСУ было много ещё советской.
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3 час.

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