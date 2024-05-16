Песков назвал покушение на Фицо неприемлемой трагедией

TASS/AP/Radovan Stoklasa Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом "Известий" Виктором Синеоком прокомментировал ситуацию с покушением на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
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