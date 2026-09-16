Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 836 подписчиков

Не в деньгах счастье: Ким Кардашьян добилась от суда выплаты 1 евро

Не в деньгах счастье: Ким Кардашьян добилась от суда выплаты 1 евро

Компенсацию всего в один евро выплатят преступники, которые ограбили Ким Кардашьян. Десять лет назад несколько мужчин в масках ворвались в гостиничный номер звезды: под угрозой оружия она отдала налетчикам драгоценности на девять миллионов евро, только одно кольцо стоилочетыре! Теперь, спустя годы, Кардашьян решила поступить милосердно и на суде запросила лишь символическую сумму.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым