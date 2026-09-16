Не в деньгах счастье: Ким Кардашьян добилась от суда выплаты 1 евро

Компенсацию всего в один евро выплатят преступники, которые ограбили Ким Кардашьян. Десять лет назад несколько мужчин в масках ворвались в гостиничный номер звезды: под угрозой оружия она отдала налетчикам драгоценности на девять миллионов евро, только одно кольцо стоилочетыре! Теперь, спустя годы, Кардашьян решила поступить милосердно и на суде запросила лишь символическую сумму.
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