Не в деньгах счастье: Ким Кардашьян добилась от суда выплаты 1 евро

Компенсацию всего в один евро выплатят преступники, которые ограбили Ким Кардашьян. Десять лет назад несколько мужчин в масках ворвались в гостиничный номер звезды: под угрозой оружия она отдала налетчикам драгоценности на девять миллионов евро, только одно кольцо стоилочетыре! Теперь, спустя годы, Кардашьян решила поступить милосердно и на суде запросила лишь символическую сумму.