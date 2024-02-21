Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

В настоящее время в ресурсном центре «Мосволонтер» существует 12 направлений Как сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге на персональном сайте, десять лет исполнилось специальному ресурсному центру по поддержке и развитию волонтерского движения «Мосволонтер».