Хаматова, Козловский, Ургант сделали неожиданное обращение к властям

Сергей Египко А с хрена эти хаматовы, урганты и другие чулпаны решили, что они здесь могут чего-то просить. Они здесь никто и звать их никак, пусть по месту проживания просят, милостыню.

ВЛ Валерий Лифанов Вакханалия в стране набирает обороты...Простая человеческая мысль , продиктованная человечностью, неважно , от кого исходящей , воспринимается в штыки...И мы еще утверждаем , что мы самые добрые , мудрые люди в мире...То , что - ни на кого не похожие... -- это уж точно ...Стыдно , соотечественники , ой как стыдно...И еще -- очень мерзко...