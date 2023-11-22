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Хаматова, Козловский, Ургант сделали неожиданное обращение к властям

Хаматова, Козловский, Ургант сделали неожиданное обращение к властям

Множество российских знаменитостей, включая Чулпан Хаматову, Ивана Урганта, Юлию Пересильд, Вениамина Смехова, Евгения Миронова, Данилу Козловского, Константина Райкина, подписали открытое письмо к уполномоченной по правам человека в России, Татьяне Москальковой.

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Комментарии
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Сергей Египко
А с хрена эти хаматовы, урганты и другие чулпаны решили, что они здесь могут чего-то просить. Они здесь никто и звать их никак, пусть по месту проживания просят, милостыню.
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7 час.
ВЛ
Валерий Лифанов
Вакханалия в стране набирает обороты...Простая человеческая мысль , продиктованная человечностью, неважно , от кого исходящей , воспринимается в штыки...И мы еще утверждаем , что мы самые добрые , мудрые люди в мире...То , что - ни на кого не похожие... -- это уж точно ...Стыдно , соотечественники , ой как стыдно...И еще -- очень мерзко...
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5 час.
Александр Гранков
Кто сделал их знаменитостями - мы вместе. А дальше эту тему можно развивать бесконечно.
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5 час.

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