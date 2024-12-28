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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Зубов о 4:5 со СКА: «Сочи» допустил ошибки, которые непростительны против команды такого ранга, где полно мастеровитых ребят»

«До определенного момента мы неплохо смотрелись. Потом сами пригласили СКА вернуться в игру и, конечно, такие шансы давать таким мастеровитым командам очень опасно.

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