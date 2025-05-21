Никарагуа хочет нарастить экспорт кофе, какао, морепродуктов и фруктов в Россию

Никарагуа заинтересована в инвестициях РФ и наращивании экспорта своих традиционных товаров в Россию, сообщила "Известиям" первый зампредседателя Национальной ассамблеи (парламента) республики, сопредседатель комиссии по межпарламентскому сотрудничеству двух стран Арлинг Алонсо.