Никарагуа хочет нарастить экспорт кофе, какао, морепродуктов и фруктов в Россию

Никарагуа заинтересована в инвестициях РФ и наращивании экспорта своих традиционных товаров в Россию, сообщила "Известиям" первый зампредседателя Национальной ассамблеи (парламента) республики, сопредседатель комиссии по межпарламентскому сотрудничеству двух стран Арлинг Алонсо.
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