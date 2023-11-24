Певица Наталья Гулькина спасает котов-инвалидов: «У меня дома целый зоопарк»

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала о своих домашних питомцах. Как выяснилось, у звезды дома 11 котов, причем некоторые из них с особенностями здоровья, травмами неблагополучного прошлого.
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