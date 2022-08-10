Муссовый торт “тропический

Торт со вкусом манго-маракуйя Окунет вас в атмосферу солнечного лета на тропическом острове! ИНГРЕДИЕНТЫ Мусс тропический: 150 г тропического пюре (смесь манго-маракуйя) 150 мл сливок “Чудское озеро” 33% 50 г сахара 8 г желатина Компоте: 200 г тропического пюре (смесь манго-маракуйя) 50 г сахара 5 г желатина Мусс белый: 120 г белого шоколада 170 мл молока “Чудское озеро” 3,5% 9 г желатина 400 мл сливок “Чудское озеро” 33% 30 г сахара 1 слой любого бисквита ПРИГОТОВЛЕНИЕ Начните приготовление с тропического мусса.