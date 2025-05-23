Решающий матч финала МХЛ перенесли на арену на 1500 зрителей из-за рэп-концерта

МХК «Спартак» прислал в Молодежную хоккейную лигу (МХЛ) письмо о том, что не сможет провести седьмой матч финальной серии Кубка Харламова против «СКА-1946», на арене «Мегаспорт» (вместимость — 12 396 человек), сообщает «МХК «Спартак» прислал в Молодежную хоккейную лигу (МХЛ) письмо о том, что не сможет провести седьмой матч финальной серии Кубка Харламова против «СКА-1946», на арене «Мегаспорт» (вместимость — 12 396 человек), сообщает «СЭ».