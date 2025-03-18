Экс-замминистра обороны Иванова будут судить по делу о растрате средств

Бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова ждет суд за растрату средств.«Коммерсант» пишет, что Мосгорсуд отказался вернуть в прокуратуру второе уголовное дело по обвинению экс-чиновника Минобороны в хищении 216 млн рублей при покупке в 2015 году двух паромов для Крымской переправы, а также около 4 млрд руб.