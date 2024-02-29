Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 29 февраля, день

Фронтовая сводка на утро 29.02.2024 г. от Телеграм-канала WarGonzo. На ЗАПОРОЖСКОМ НАПРАВЛЕНИИ интенсивность боёв снизилась, хотя ВС РФ продолжают штурмовые действия к западу и югу от села РАБОТИНО, а также северо-западнее ВЕРБОВОГО.