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В Бобруйской епархии освящен новый Свято-Духов храм.

В Бобруйской епархии освящен новый Свято-Духов храм.

14 июня, во вторник Пятидесятницы, епископ Бобруйский и Быховский Серафим совершил освящение домового храма в честь Святого Духа духовно-просветительского центра прихода Святой Живоначальной Троицы д.

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