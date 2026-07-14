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Мнение: «У Зеленского черты комика ушли в прошлое», – Денис Батурин

Мнение: «У Зеленского черты комика ушли в прошлое», – Денис Батурин

Политолог Денис Батурин в программе «Мнение» заявил, что решение ЕС прекратить предоставлять убежище военнообязанным украинцам демонстрирует нежелание Европы «воевать своими руками», а Владимир Зеленский потерял облик доброго комика, согласившись на военные действия в интересах Запада.

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