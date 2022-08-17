УКРАИНА: НОВОСТИ 17.08.2022 утро

Украинские ДРГ подорвали опоры линии электропередачи в Курской области Украинские диверсионные группы провели серию терактов на территории Курской области, в результате чего совершены подрывы опор линий электропередачи, идущих с Курской АЭС.
Украинские ДРГ подорвали опоры линии электропередачи в Курской области Украинские диверсионные группы провели серию терактов на территории Курской области, в результате чего совершены подрывы опор линий электропередачи, идущих с Курской АЭС.
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