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УКРАИНА: НОВОСТИ 17.08.2022 утро

УКРАИНА: НОВОСТИ 17.08.2022 утро

Украинские ДРГ подорвали опоры линии электропередачи в Курской области Украинские диверсионные группы провели серию терактов на территории Курской области, в результате чего совершены подрывы опор линий электропередачи, идущих с Курской АЭС.

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