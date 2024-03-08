Диетолог Королева: Избыток сладостей может привести к развитию поликистоза яичников

Правильное питание играет важную роль в поддержании гормонального и репродуктивного здоровья женщин. Так, чрезмерное пристрастие к сахару провоцирует повышение уровня инсулина, который тормозит выработку женского полового гормона эстрогена и ускоряет синтез мужского гормона тестостерона, который, накапливаясь в организме, может привести к формированию поликистоза яичников.
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