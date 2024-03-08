Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 844 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • irina bugrova
    Этот кровавый клоун-попрошайка все не унимается. Урод, по которому плачет Нюрнберг и виселица!Anadolu: Владимир...
  • татьяна ларина
    Пошел этот Киркоров со своими воспоминаниями в ...Филипп Киркоров п...
  • Алекс Архипов
    Подзастряли.Рогов сообщил о п...

Диетолог Королева: Избыток сладостей может привести к развитию поликистоза яичников

Диетолог Королева: Избыток сладостей может привести к развитию поликистоза яичников

Правильное питание играет важную роль в поддержании гормонального и репродуктивного здоровья женщин. Так, чрезмерное пристрастие к сахару провоцирует повышение уровня инсулина, который тормозит выработку женского полового гормона эстрогена и ускоряет синтез мужского гормона тестостерона, который, накапливаясь в организме, может привести к формированию поликистоза яичников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх