Диетолог Королева: Избыток сладостей может привести к развитию поликистоза яичников

Правильное питание играет важную роль в поддержании гормонального и репродуктивного здоровья женщин. Так, чрезмерное пристрастие к сахару провоцирует повышение уровня инсулина, который тормозит выработку женского полового гормона эстрогена и ускоряет синтез мужского гормона тестостерона, который, накапливаясь в организме, может привести к формированию поликистоза яичников.