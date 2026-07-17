Что стоит за ростом числа новых граждан России из Таджикистана

Заявление министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Солехи Холмахмадзода о том, что за последние десять лет около 800 тысяч граждан республики получили российское гражданство, вызвало широкий общественный резонанс.
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