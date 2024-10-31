Теннисист Даниил Медведев: Здесь, когда я побеждал, были особенные условия игры

Завершающийся в парижском Берси турнир серии Masters для Даниила Медведева опять не сложился . Стартовав позже, как ведущие сеяные игроки с 1/16 финала, он завершил соревнования в первый же день, уступив Алексею Попырину из Австралии на тай-брейке в третьем сете со счетом 4:6, 6:2, 6:7 (4:7).