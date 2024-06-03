Белоусов назвал две главные проблемы русской армии

Борис Леонтьев

Думаю главная проблема с армией в стране в том, что в армии генералов мало, в СВО их ещё меньше, зато в ГосДуРе их как Педров в Бразилии. Война — время молодых. Время, когда фронт выдвигает молодых в командующие. Тех, кто знает как, и умеет воевать. Сейчас майоры и полковники, провоевавшие в СВО с самого начала, гораздо более эффективнее будут командовать армиями и фронтами, чем те генералы и маршалы, кто всю свою службу просидел в Генштабе и МО, занимаясь игрой в солдатики на штабных учениях. Двигать надо вверх молодых, а старых пердунов, которые знают только то как использовать солдат на строительстве своих дач и дворцов гнать к едрене фене. А разве сейчас так?