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Царьград

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JAMA Internal Medicine: витамин К2 лечит ночные судороги в ногах

JAMA Internal Medicine: витамин К2 лечит ночные судороги в ногах

Китайские учёные нашли средство от ночных судорог в ногах.Витамин К2 способен бороться с ночными судорогами в ногах, сообщается в исследовании китайских учёных в издании JAMA Internal Medicine.

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