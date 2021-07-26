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Джоэл Эмбиид порадовался победе Франции над США

Сборная Франции обыграла команду США со счетом 83:76 в первом матче олимпийского турнира в Токио. Победе французов над составленной из звезд НБА сборной порадовался камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

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