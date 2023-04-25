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Регионам разрешат убивать агрессивных бездомных собак

Регионам разрешат убивать агрессивных бездомных собак

Депутаты задались вопросом: а что важнее - жизнь собаки или человека? Правительство РФ поддержало инициативу по ужесточению федерального закона о гуманном обращении с бродячими животными, законопроект 16 мая рассмотрят в Госдуме, пишут "Известия".

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