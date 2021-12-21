"Ядерный заряд успеха": 3 знака зодиака совершат молниеносный рывок в карьере под конец декабря

"Ядерный заряд успеха": 3 знака зодиака совершат молниеносный рывок в карьере под конец декабря

Астрологи рассказали, что для некоторых знаков зодиака конец декабря знаменует приятные сюрпризы. Так, представители трех созвездий совершат реактивный рывок в карьере, а ядерный заряд успеха принесет им большие перспективы в профессиональной сфере.

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